Тихановская хочет расширить санкционный список

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что санкционный список, принятый Евросоюзом в отношении официальных лиц Белоруссии, необходимо расширить. Такое мнение она высказала в опубликованном в понедельник интервью изданию Der Spiegel в преддверии предстоящей встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Это победа, но все же только начало, поскольку в этом списке всего 40 человек. Этот список необходимо расширить, так как я уверена, что людей, ответственных за фальсификацию выборов и жестокость, гораздо больше", — подчеркнула Тихановская. При этом она добавила, что если в ближайшее время ситуация в республике не изменится, то необходимо ввести адресные экономические санкции "против компаний или лиц, которые финансово поддерживают режим в Белоруссии".
Евросоюз со 2 октября ввел санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". При этом ЕС не ввел личных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ. В ответ на это власти Белоруссии объявили о введении с пятницы в действие собственного санкционного списка. При этом, как отметили в МИД республики, в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой публиковать его не будут.
В пятницу заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель проведет 6 октября в Берлине встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Белоруссии, которая складывается после президентских выборов. Также переговоры с Тихановской проведет глава МИД ФРГ Хайко Маас, они пройдут в среду, 7 октября.