Тихановская хочет расширить санкционный список

"Это победа, но все же только начало, поскольку в этом списке всего 40 человек. Этот список необходимо расширить, так как я уверена, что людей, ответственных за фальсификацию выборов и жестокость, гораздо больше", — подчеркнула Тихановская. При этом она добавила, что если в ближайшее время ситуация в республике не изменится, то необходимо ввести адресные экономические санкции "против компаний или лиц, которые финансово поддерживают режим в Белоруссии".