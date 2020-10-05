Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Тихановская выступила за расширение санкционного списка против Белоруссии 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Тихановская хочет расширить санкционный список
Фото: Reuters
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что санкционный список, принятый Евросоюзом в отношении официальных лиц Белоруссии, необходимо расширить. Такое мнение она высказала в опубликованном в понедельник интервью изданию Der Spiegel в преддверии предстоящей встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Это победа, но все же только начало, поскольку в этом списке всего 40 человек. Этот список необходимо расширить, так как я уверена, что людей, ответственных за фальсификацию выборов и жестокость, гораздо больше", — подчеркнула Тихановская. При этом она добавила, что если в ближайшее время ситуация в республике не изменится, то необходимо ввести адресные экономические санкции "против компаний или лиц, которые финансово поддерживают режим в Белоруссии".

Евросоюз со 2 октября ввел санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". При этом ЕС не ввел личных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ. В ответ на это власти Белоруссии объявили о введении с пятницы в действие собственного санкционного списка. При этом, как отметили в МИД республики, в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой публиковать его не будут.
В пятницу заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель проведет 6 октября в Берлине встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Белоруссии, которая складывается после президентских выборов. Также переговоры с Тихановской проведет глава МИД ФРГ Хайко Маас, они пройдут в среду, 7 октября.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
ТАСС: последние новости
В Баку сообщили, что с начала эскалации с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя В Баку сообщили, что с начала эскалации с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя Пашинян призвал закончивших за последний год службу экс-военнослужащих воевать в Карабахе Пашинян призвал закончивших за последний год службу экс-военнослужащих воевать в Карабахе Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с российским посредником Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с российским посредником
Комментарии 7
В мире , Европа , СНГ , Светлана Тихановская , Ульрике Деммер , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ОБСЕ , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катастрофа с доставкой на дом: у выживших странная болезнь
Катастрофа с доставкой на дом: у выживших странная болезнь
«Что, вообще обожрался?»: драка в московском метро
«Что, вообще обожрался?»: драка в московском метро
Пугачева и другие звезды пришли на прощание с Кальяновым
Пугачева и другие звезды пришли на прощание с Кальяновым
Раскрыт страшный прогноз Ванги по здоровью Трампа
Раскрыт страшный прогноз Ванги по здоровью Трампа
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путин решил судьбу «дистанционки» в школах
00:23
Путин решил судьбу «дистанционки» в школах
Политика Общество
Путин принял отставку главы Дагестана
01:44
Путин принял отставку главы Дагестана
Политика
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение