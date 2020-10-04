Протестующие сломали технику силовиков в Минске

Минске началась акция оппозиции. Ее участников встретили правоохранители, которые применили водометы для разгона демонстрантов. Кроме того, начались задержания протестующих. Акция протеста предполагает также «Марш освобождения политзаключенных», который пройдет в нескольких белорусских городах.

В Минске против протестующих силовики применили водомет, сообщают очевидцы. По их словам, к таким методам противостояния белорусская милиция прибегла на проспекте Победителей.

На воскресенье, 4 октября, оппозиция запланировала очередную акцию против избрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии . Колонна протестующих двинулась по проспекту, но в самом начале пути их встретили бойцы внутренних войск и спецтехника.

После применения водомета протестующие разбежались, но часть из них была задержана. В минской милиции подтвердили применение водомета.

Протестующие в ответ на применение водомета сломали его, сообщили очевидцы агентству «Интерфакс-Запад». Несколько десятков участников несанкционированной акции обступили машину с водометом на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской. Сторонники оппозиции сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.

После этого водомет пустил струю воды вверх, а затем направился в сторону силовиков и облил их.

«В центре Минска проходит несанкционированное массовое мероприятие. Участников этого мероприятия милиция просит не вестись на провокации и разойтись, в очередной раз напоминая о том, что это несанкционированный сбор», — отметили в комментарии РИА «Новости» представители ведомства.

Очевидцы ранее сообщали, что спецтехника появилась на центральных улицах Минска еще до начала акции. По их данным, автобусы с личным составом, бронемашины, армейские грузовики, автозаки и милицейские машины стояли у дворца спорта на проспекте Победителей.

Ближе к стеле были размещены гражданские грузовики и водометы. Возле монумента дежурят внутренние войска.

Кроме того, жители столицы республики сообщили РИА «Новости» о машине шумоподавления, которая также была доставлена на место акции протеста. Ее используют как для предупреждения о незаконности акции, так и в качестве инструмента шумовой атаки.

Акция протеста была запланирована на 14.00. Причем марши оппозиции проходят в нескольких белорусских городах. В рамках акции протеста состоится «Марш освобождения политзаключенных».

правоохранительных органах тем временем подтвердили случаи задержания. Официальный представитель минского ГУВД Наталья Ганусевич сообщила, что несколько протестующих доставили в отделения полиции для разбирательств.

По данным белорусского портала TUT.BY, среди задержанных есть журналисты.

Вместе с тем в центре столицы Белоруссии, как обычно, власти временно перекрыли станции метро. Кроме того, оператор мобильной связи А1 сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета. Такое распоряжение ранее дали уполномоченные государственные органы.

«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — отмечается в сообщении.

Изначально участники акции протеста собрались в центре Минска у гостиницы «Планета» на проспекте Победителей. Их было несколько сотен, передает ТАСС. Часть протестующих пошла после сбора к стеле «Минск — город-герой» под бело-красно-белыми флагами, заняв проезжую часть дороги.

Туда же по тротуарам следовали несколько организованных колонн из более 1 тыс. человек, отмечает агентство. Интернет-портал Onliner.by разместил в своем Telegram-канале запись, на видео можно заметить у стелы не более 1 тыс. человек.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. В тот день состоялись выборы президента республики и были опубликованы предварительные результаты. Однозначную победу уже в шестой раз одержал Александр Лукашенко, правящий в республике четверть века.

Сторонники оппозиции, в частности, Светланы Тихановской , ежедневно проводят акции протеста против избрания Лукашенко. Почти два месяца они добиваются перевыборов, на которые Лукашенко не согласен. Он утверждает, что голосование состоялось, выборы были легитимны.

В первые дни манифестации подавлялись с применением слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль, но затем методы силовиков стали мягче.

Тем не менее с начала сентября к разгонам противников властей присоединились неизвестные люди в гражданской одежде, масках и со спецсредствами в руках. Они преследовали протестующих. Если поймать демонстрантов не удавалось, они предпринимали силовые методы против них.