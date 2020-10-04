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Очевидцы сообщили о задержаниях демонстрантов в Минске 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Очевидцы сообщили о задержаниях демонстрантов в Минске
Фото: Вечерняя Москва
Правоохранители начали задерживать участников протестов в центре Минска. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев инцидента.
Как уточняется, также силовики применили водомет в отношении демонстрантов. Это произошло на проспекте Победителей, там в настоящее время находятся микроавтобусы сотрудников правоохранительных органов, подход в районе дома № 9 по указанной улице перекрыт.
По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, в отделения милиции были доставлены несколько человек, однако задержаний на акции пока не было.
Позднее стало известно, что демонстранты сломали водомет на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской, красящая жидкость была вылита на дорогу. Еще у одной машины зафиксировали неполадки.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.
Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , МВД , Центризбирком России , РИА Новости
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