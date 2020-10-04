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Пашинян рассказал о возможности использовать силы России для защиты Армении 

Газета.Ru 30 минут назад
Пашинян рассказал о возможности использовать силы РФ
Фото: ТАСС
Расположенные в Армении российские силы в некоторых случаях могут быть использованы для обеспечения безопасности республики, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild.

"Российская военная база N 102 находится в Армении. У нас единая система противовоздушной обороны. Договор об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут также использоваться для обеспечения безопасности Армении", — отметил Пашинян.

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Конкретные случаи использования российских сил для защиты Армении определяются союзническими соглашениями, добавил премьер. Детали он не привел.
Пашинян также выразил уверенность в том, что Россия выполнит свои обязательства, если в этом возникнет необходимость.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе". В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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В мире , Армия , Кавказ , Война, Карабах , Никол Пашинян , Министерство обороны , Армения
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