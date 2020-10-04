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Украинцев разозлило заявление о возможной отмене пенсий 

Майк Габриелян 48 минут назад
Украинцев разозлило заявление об отмене пенсий
Фото: РИА Новости
Украинцев разозлило заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможной отмене пенсий. Чиновник сказал, что через 15 лет пенсий на Украине не будет, потому государство не сможет их выплачивать: на одного работающего украинца будут приходиться два пенсионера. Власти смогут обеспечить граждан только небольшими социальными выплатами.
Это высказывание Шмыгаля вызвало волну негодования украинцев, передает РИА Новости.

«С таким "зеуправлением" уже через год нечем будет платить пенсии», — пишут в соцсетях жители украинских земель.

Они предлагают чиновникам «уменьшить себе зарплаты, прекратить воровать и не трогать бедных пенсионеров».

«Вы там, господа, наверху должны были думать о стране 25 часов в сутки. И не просто думать, а реально находить пути прогрессивного развития страны и обеспечения цивилизованной жизни ее населения» — отметил один из комментаторов.

Нашлись и те, кто предлагает не платить налоги. Они предрекают, что Украина прекратит существование гораздо быстрее, нежели произойдет отмена пенсий.

«В нашей стране молодежи нет места. Работу найти почти невозможно. А если и есть, то какие-то странные места. Вот так все и уедут. Украина будет похожа на те брошенные деревни, которых сейчас уйма», — пишут в Сети.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Крым назвал условие возвращения в состав Украины.
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В мире , Украина , Денис Шмыгаль , РИА Новости
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