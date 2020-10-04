Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Алиев назвал условие ведения переговоров с Арменией 

РИА Новости 56 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение конфликта с Арменией должно идти через диалог, но при наличии основы для переговоров.

"Мы согласны с этой точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями", — сказал Алиев в интервью арабскому телеканалу "Аль-Арабия".

Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
Он отметил, что для прекращения Баку военных действий необходимо получить извинения от армянского премьера, который "назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Кадыров обратился к Навальному из-за его слов о Путине Кадыров обратился к Навальному из-за его слов о Путине Названы главные распространители коронавируса Названы главные распространители коронавируса
Комментарии 217
В мире , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Рубен Меликян , Министерство обороны , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
Разведка НАТО предсказала, кто победит в Карабахе
Разведка НАТО предсказала, кто победит в Карабахе
Немцам напомнили о долге перед СССР и США
Немцам напомнили о долге перед СССР и США
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Видео
Россияне уронили друга в воду и попали на видео
00:57
Россияне уронили друга в воду и попали на видео
Жители Караганды спасли кошку и попали на видео
01:45
Жители Караганды спасли кошку и попали на видео
Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео
00:10
Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео
Толпы людей на похоронах Тесака попали на видео
01:29
Толпы людей на похоронах Тесака попали на видео
Мощные взрывы в Степанакерте попали на видео
00:38
Мощные взрывы в Степанакерте попали на видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Протестующие сломали водомет силовиков в Минске
00:14
Протестующие сломали водомет силовиков в Минске
Происшествия В мире
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
«Европе следует ожидать Турцию возле Вены»
03:31
«Европе следует ожидать Турцию возле Вены»
В мире
«Я кончу как Стэн Шира?»: Трамп испугался смерти
00:39
«Я кончу как Стэн Шира?»: Трамп испугался смерти
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение