На данный момент информация о состоянии президента США Дональда Трампа противоречивая. Источник, близкий к главе государства рассказал, что его состояние «внушает большое беспокойство», что и было опубликовано в СМИ.

Сам Трамп на эти слова отреагировал посстом в Twitter, где написал, что сначала чувствовал себя плохо, а теперь намного лучше.

Также глава государства заявил, что ему нужно как можно скорее вернуться к работе, чтобы «сделать Америку снова великой».

Однако если президент все таки не сможет выздороветь в ближайшее время и будет признан временно недееспособным, его обязанности перейдут вице-президенту Майку Пенсу.

Чтобы вернуться к делам, президенту нужно будет в письменной форме уведомить об этом Конгресс. Дальше палаты парламента путем голосования решат: поддержать возвращение Трампа или оставить исполняющим обязанности президента Пенса до новых президентских выборов.

Если же коронавирус выведет из рабочего строя и Пенса, то полномочия президента перейдут спикеру палаты представителей — Нэнси Пелоси.

В случае, если события зайдут так далеко, Демократической партии удастся получить контроль над Белым домом еще до президентских выборов.

Дональд Трамп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, 2 октября. Заразилась COVID-19 и первая леди Америки Мелания Трамп.

Президентские выборы в США запланированы в США на 3 ноября.