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В Конгрессе США назвали, кто займет кресло Трампа в случае, если его болезнь затянется 

Украина.ру 1 час назад
Вице-президент США Майк Пенс займет пост главы государства, если заразившийся коронавирусом Дональд Трамп не сможет работать. Газета The Telegraph 4 октября опубликовала порядок действий на случай недееспособности главы государства.
На данный момент информация о состоянии президента США Дональда Трампа противоречивая. Источник, близкий к главе государства рассказал, что его состояние «внушает большое беспокойство», что и было опубликовано в СМИ.
Сам Трамп на эти слова отреагировал посстом в Twitter, где написал, что сначала чувствовал себя плохо, а теперь намного лучше.
Также глава государства заявил, что ему нужно как можно скорее вернуться к работе, чтобы «сделать Америку снова великой».
Однако если президент все таки не сможет выздороветь в ближайшее время и будет признан временно недееспособным, его обязанности перейдут вице-президенту Майку Пенсу.
Чтобы вернуться к делам, президенту нужно будет в письменной форме уведомить об этом Конгресс. Дальше палаты парламента путем голосования решат: поддержать возвращение Трампа или оставить исполняющим обязанности президента Пенса до новых президентских выборов.
Если же коронавирус выведет из рабочего строя и Пенса, то полномочия президента перейдут спикеру палаты представителей — Нэнси Пелоси.
В случае, если события зайдут так далеко, Демократической партии удастся получить контроль над Белым домом еще до президентских выборов.
Дональд Трамп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, 2 октября. Заразилась COVID-19 и первая леди Америки Мелания Трамп.
Президентские выборы в США запланированы в США на 3 ноября.
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В мире , Видео , Майк Пенс , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , Daily Telegraph
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