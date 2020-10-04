Из политики – в тюрьму: Эрдоган готовится к выборам

Анкара спустя шесть лет после осады сирийского города Кобани выдала ордер на арест членов прокурдской Партии демократии народов. В прошлом году партия одержала победу на выборах в 65 муниципалитетах и сейчас контролирует всего семь небольших городов. Как минимум 18 мэров находятся в тюрьмах вместе с тысячами других членов партии. Так Эрдоган начал зачистку политического поля в преддверии следующих выборов.

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Правительство Турции снова ведет борьбу с курдами. На прошлой неделе власти страны выдали ордеры на арест 20 политиков и активистов прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Среди них — мэр столицы восточной провинции Карс Айхан Билген. Он был последним членом ПДН, возглавлявшим крупный турецкий город. Помимо этого, прокуратура выдала ордеры на арест еще около 40 человек и ходатайствует о снятии неприкосновенности с семи депутатов НДП.

Члены партии задержаны по обвинениям, связанными с событиями 2014 года. Тогда, по версии обвинения, они приняли участие в протестах против осады сирийского города Кобани со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Протестующие обвиняли власти страны в том, что турецкая армия оказывала помощь террористам при осаде Кобани, где проживает, преимущественно, курдское население. В результате протестов погибли 37 человек.

В подстрекательстве к мятежу была обвинена Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещенная в Турции. Партия демократии народов также получила те же обвинения. 25 сентября прокуратура Анкары заявила, что аресты прошли на основании «призывов, завлекающих граждан на улицы и подстрекающих к совершению террористических актов».

«[ПДН] дала указание боевикам и террористам и их идеологическим сторонникам выйти на улицы для движения к восстанию против Турецкой Республики с систематической ложью и провокационными заявлениями», — рассказал сотрудник службы безопасности Турции после арестов на прошлой неделе.

Партия демократии народов — третья по величине политическая партия Турции, чья электорат состоит преимущественно из курдов. В прошлом году она выиграла выборы в 65 муниципалитетах. Однако сейчас партия контролирует всего семь небольших городков. В течение нескольких месяцев после голосования власти страны начали снимать мэров от ПДН по обвинениям в терроризме. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган реализовал свое предвыборное обещание — не допустить к власти тех политиков Народно-демократической партии , которых он заподозрит в связях с курдскими боевиками.

По меньше мере 18 снятых мэров находятся сейчас в тюрьме вместе с тысячами других членов партии, курдскими журналистами и активистами — результат провала мирных переговоров правительства Турции с Рабочей партией Курдистана, внесенной в список террористических организаций. Новая волна арестов еще больше похоронит надежду на мир. Тюремный срок с 2016 года отбывает и популярный бывший лидер ПДН Селахаттин Демирташ, несмотря на два постановления Европейского суда по правам человека о его освобождении. Именно при его посредничестве проходили мирные переговоры между Анкарой и Рабочей партией Курдистана в 2014 году, когда прошли протесты.

«Выбирайте кого угодно, даже умеренных политиков, и мы все равно бросим их в тюрьму, потому что мы не принимаем ваш выбор. Но если вы вытолкнете ПДН из политики, вы положите конец всем надеждам на мирное урегулирование, которое мы поддерживаем, и оставите позади только комбатантов», — приводит Politico слова депутата от ПДН Гаро Пайлана, в адрес которого прокуратура ходатайствует о снятии неприкосновенности.

Аресты политиков — лишь часть кампании правительства страны по борьбе с нелояльными властям курдами. Одним из приоритетов внешней политики Анкары также является попытка ограничить курдское самоуправление за пределами Турции.

Курды давно борются с Турцией за автономию. В результате насилия, начавшегося в 1984 году, было убито более 40 тыс. человек. Турция держит свои войска на северо-востоке Сирии и северном Ираке для борьбы с курдскими сепаратистами, укрывающимися в гористой местности в Ираке и на равнинах в Сирии.

Непонятно, почему власти Турции ждали шесть лет для выдачи ордеров на арест членам Народно-демократической партии. При этом Айхан Билген уже отбыл тюремный срок по обвинениям, связанным с протестами 2014 года.

Вероятно, определенную роль сыграли результаты прошлогодних муниципальных выборов. Эрдогана раздражает сотрудничество ПДН с другими оппозиционными силами. Партия демократии народов решила не выдвигать своих кандидатов на западе Турции, что позволило оппозиции взять контроль над Стамбулом, Анкарой — ключевыми городами для президентской Партии справедливости и развития (ПСР) — а также еще рядом городов. Эрдоган называл голосование «решающим для страны» и его партии и даже референдумом о доверии к нему.

Теперь же политик начинает подготовку к президентским выборам 2023 года, считает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев

«Вероятно, идет зачистка политического поля в рамках президентской кампании — 2023. Есть определенные условия, которые партия националистов, идущая в тандеме с президентской ПСР, могла выставить Эрдогану. Задачи изолировать курдов от политического процесса в принципе не ставится. Но есть некоторые неблагонадежные, по их мнению, элементы, с которыми надо бороться. Он борется с сепаратистскими явлениями в стране — это с одной стороны. А с другой: устраняет конкурентов», — отмечает эксперт.

Рейтинги ПСР, тем временем, ползут вниз на фоне двухлетнего экономического спада. Об этом свидетельствуют результаты исследования Metropoll — в августе уровень одобрения президентской партии снизился до минимума в 31,3%. До этого рейтинг стабильно падал.

Для Эрдогана такая тенденция стала поводом обратиться к националистическому электорату, напомнив о борьбе с сепаратистскими настроениями и, одновременно с этим, укрепить сотрудничество с партнерами ПСР по коалиции — антикурдской Партией националистического движения

ПДН, тем временем, надеется на поддержку оппозиционных сил.

«Криминализируя нас и не позволяя нам участвовать в политике, правительство посылает сигнал всем оппозиционным партиям: «Если вы оставите параметры, установленные для вас, вас ждет та же участь, что и ПДН, — заявил заместитель председателя партии Салим Каплан. — Мы говорим, что это нападение не только на ПДН, но и на демократическую политику страны и более широкую оппозицию. Трудно сказать, прислушиваются ли другие стороны к нашему предупреждению».