Мир на пороге новой катастрофы

Широкий резонанс в Европе получил опубликованный в сентябре доклад «Список экологических угроз-2020», в котором был спрогнозирован катастрофический сценарий «переселения народов», в основном из стран Азии и Африки. Европа уже столкнулась с крупным миграционным кризисом в 2015 году, но это было только начало.

Широкий резонанс в Европе получил опубликованный в сентябре доклад «Список экологических угроз-2020» (Ecological threat register-2020), в котором был спрогнозирован катастрофический сценарий «переселения народов» в результате климатического кризиса, а также нехватки воды и продовольствия в странах Азии и Африки. Доклад был подготовлен международными исследовательскими центрами — Институтом экономики и мира (Institute for economics and peace — IEP), а также Институтом климата и мира (Institute for climate and peace). Публикация совпала с пятилетием «большого» кризиса беженцев 2015 года, который потряс Европу. Доклад пронизан ощущением угрозы, нависшей над миром и западной цивилизацией в первую очередь, проблема беженцев тесно увязывается с чрезвычайно актуальной сейчас экологической темой.

Главные выводы доклада:

— В результате экологического кризиса число «климатических» беженцев в мире может достичь к середине столетия 1,2 млрд человек.

Сирия, Ирак, Индия, Пакистан и Чад. — 19 стран уже стали очагами повышенной миграционной опасности на фоне углубляющегося экологического кризиса. Среди них — Афганистан

— Наибольшая экологическая угроза нависла над странами Африки южнее Сахары, Ближним Востоком и Северной Африкой, там же отмечена самая высокая в мире рождаемость.

— К 2040 году до 5,4 млрд человек — более половины мирового населения — будут проживать в 59 странах с острой нехваткой воды, среди которых «демографические гиганты» Индия и Китай

— К 2050 году 3,5 млрд человек будут страдать от нехватки продовольствия, что на полтора миллиарда больше, чем сегодня.

— Борьба за ресурсы, нехватка воды и продовольствия неизбежно создадут взрывоопасную социальную обстановку в странах Азии и Африки, что приведет к массовым миграциям населения в направлении развитых стран.

Авторы доклада приходят к выводу, что свыше миллиарда человек уже сегодня живут в странах, которые в принципе неспособны противостоять новым экологическим угрозам, именно они в ближайшие 30 лет станут источником массовых миграций. Наибольшим миграционным потенциалом обладают страны Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Америки. Именно в этих странах экологические изменения и природные катастрофы с большой вероятностью приведут к массовому исходу населения, что поставит под угрозу региональную и глобальную стабильность. Потоки мигрантов устремятся в первую очередь в Европу и Северную Америку, где экологическая ситуация будет гораздо лучше.

Европа уже столкнулась с крупным миграционным кризисом в 2015 году, когда два миллиона человек, преимущественно из охваченных войной Сирии и Ирака, хлынули на старый континент. Волны новых переселений неизбежно обострят политическую и социальную обстановку в развитых странах. Основатель и директор Института экономики и мира Стив Киллели заявил в этой связи:

«Экологические угрозы и изменение климата бросают серьезный вызов глобальному миру. Если не принять срочных мер, в ближайшие 30 лет нехватка воды и продовольствия значительно обострится, и это приведет к социальным протестам, бунтам и вооруженным конфликтам. Нынешняя эпидемия Covid-19 уже показала, как легко нарушить связи в мировых продовольственных цепочках».

Экологические угрозы особенно сильно проявят себя в странах с высокой рождаемостью, таких как Нигерия, Ангола, Буркина Фасо и Уганда. Они уже страдают от нехватки ресурсов и растущей бедности.

Институт особо выделил следующую группу проблем:

Нехватка продовольствия. Глобальная потребность в продовольствии увеличится на 50% к 2050 году, в то время как население Земли вырастет на 3,5 млрд человек. Без решения продовольственной проблемы в глобальном масштабе во многих регионах, прежде всего в Африке, начнется голод.

Нехватка воды. За последнее десятилетие число конфликтов в мире, связанных с борьбой за водные ресурсы, возросло на 270%. Речь идет в первую очередь о Йемене и Ираке, но в борьбу за водные ресурсы уже вовлечены десятки стран, в числе которых Египет, Эфиопия, Индия, Пакистан и Китай. Проблема водообеспечения остро стоит практически во всех странах Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и даже в ряде стран Европы, таких как Испания и Греция.

Природные катастрофы. Глобальное потепление, засуха, землетрясения, ураганы и наводнения оказывают все большее влияние на жизнь людей в развивающихся странах, ведут к миграциям и бегству в перенаселенные города, которые становятся очагом социальных конфликтов.

Доклад по экологическим и миграционным угрозам был встречен в штыки представителями либеральных и правозащитных организаций Европы, которые расценили его как «алармистскую» попытку помешать приему беженцев в развитых странах. Либералы обвинили авторов документа в «антинаучных методах». Тем не менее, факты говорят сами за себя: доклад опирается на достоверную статистику Центра по мониторингу миграций (Displacement Monitoring Center), в том числе вызванных экологическими и политическими факторами.

Сейчас новый импульс дискуссии дал пожар в лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, в результате которого без крыши над головой оказались свыше 12 тысяч человек. Страны Восточной Европы и Австрия отказались принимать у себя «погорельцев» по квотам ЕС , что привело к расколу в Евросоюзе и привлекло повышенное внимание к проблеме беженцев. Страны «Вышеградской группы» (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) подвергли резкой критике предложения Еврокомиссии по решению миграционного кризиса.