Мир на пороге новой катастрофы

Широкий резонанс в Европе получил опубликованный в сентябре доклад «Список экологических угроз-2020», в котором был спрогнозирован катастрофический сценарий «переселения народов», в основном из стран Азии и Африки. Европа уже столкнулась с крупным миграционным кризисом в 2015 году, но это было только начало.
Широкий резонанс в Европе получил опубликованный в сентябре доклад «Список экологических угроз-2020» (Ecological threat register-2020), в котором был спрогнозирован катастрофический сценарий «переселения народов» в результате климатического кризиса, а также нехватки воды и продовольствия в странах Азии и Африки. Доклад был подготовлен международными исследовательскими центрами — Институтом экономики и мира (Institute for economics and peace — IEP), а также Институтом климата и мира (Institute for climate and peace). Публикация совпала с пятилетием «большого» кризиса беженцев 2015 года, который потряс Европу. Доклад пронизан ощущением угрозы, нависшей над миром и западной цивилизацией в первую очередь, проблема беженцев тесно увязывается с чрезвычайно актуальной сейчас экологической темой.
Главные выводы доклада:
— В результате экологического кризиса число «климатических» беженцев в мире может достичь к середине столетия 1,2 млрд человек.
— 19 стран уже стали очагами повышенной миграционной опасности на фоне углубляющегося экологического кризиса. Среди них — Афганистан, Сирия, Ирак, Индия, Пакистан и Чад.
— Наибольшая экологическая угроза нависла над странами Африки южнее Сахары, Ближним Востоком и Северной Африкой, там же отмечена самая высокая в мире рождаемость.
— К 2040 году до 5,4 млрд человек — более половины мирового населения — будут проживать в 59 странах с острой нехваткой воды, среди которых «демографические гиганты» Индия и Китай.
— К 2050 году 3,5 млрд человек будут страдать от нехватки продовольствия, что на полтора миллиарда больше, чем сегодня.
— Борьба за ресурсы, нехватка воды и продовольствия неизбежно создадут взрывоопасную социальную обстановку в странах Азии и Африки, что приведет к массовым миграциям населения в направлении развитых стран.
Авторы доклада приходят к выводу, что свыше миллиарда человек уже сегодня живут в странах, которые в принципе неспособны противостоять новым экологическим угрозам, именно они в ближайшие 30 лет станут источником массовых миграций. Наибольшим миграционным потенциалом обладают страны Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Америки. Именно в этих странах экологические изменения и природные катастрофы с большой вероятностью приведут к массовому исходу населения, что поставит под угрозу региональную и глобальную стабильность. Потоки мигрантов устремятся в первую очередь в Европу и Северную Америку, где экологическая ситуация будет гораздо лучше.
Европа уже столкнулась с крупным миграционным кризисом в 2015 году, когда два миллиона человек, преимущественно из охваченных войной Сирии и Ирака, хлынули на старый континент. Волны новых переселений неизбежно обострят политическую и социальную обстановку в развитых странах. Основатель и директор Института экономики и мира Стив Киллели заявил в этой связи:
«Экологические угрозы и изменение климата бросают серьезный вызов глобальному миру. Если не принять срочных мер, в ближайшие 30 лет нехватка воды и продовольствия значительно обострится, и это приведет к социальным протестам, бунтам и вооруженным конфликтам. Нынешняя эпидемия Covid-19 уже показала, как легко нарушить связи в мировых продовольственных цепочках».
Экологические угрозы особенно сильно проявят себя в странах с высокой рождаемостью, таких как Нигерия, Ангола, Буркина Фасо и Уганда. Они уже страдают от нехватки ресурсов и растущей бедности.
Институт особо выделил следующую группу проблем:
Нехватка продовольствия. Глобальная потребность в продовольствии увеличится на 50% к 2050 году, в то время как население Земли вырастет на 3,5 млрд человек. Без решения продовольственной проблемы в глобальном масштабе во многих регионах, прежде всего в Африке, начнется голод.
Нехватка воды. За последнее десятилетие число конфликтов в мире, связанных с борьбой за водные ресурсы, возросло на 270%. Речь идет в первую очередь о Йемене и Ираке, но в борьбу за водные ресурсы уже вовлечены десятки стран, в числе которых Египет, Эфиопия, Индия, Пакистан и Китай. Проблема водообеспечения остро стоит практически во всех странах Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и даже в ряде стран Европы, таких как Испания и Греция.
Природные катастрофы. Глобальное потепление, засуха, землетрясения, ураганы и наводнения оказывают все большее влияние на жизнь людей в развивающихся странах, ведут к миграциям и бегству в перенаселенные города, которые становятся очагом социальных конфликтов.
Доклад по экологическим и миграционным угрозам был встречен в штыки представителями либеральных и правозащитных организаций Европы, которые расценили его как «алармистскую» попытку помешать приему беженцев в развитых странах. Либералы обвинили авторов документа в «антинаучных методах». Тем не менее, факты говорят сами за себя: доклад опирается на достоверную статистику Центра по мониторингу миграций (Displacement Monitoring Center), в том числе вызванных экологическими и политическими факторами.
Сейчас новый импульс дискуссии дал пожар в лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, в результате которого без крыши над головой оказались свыше 12 тысяч человек. Страны Восточной Европы и Австрия отказались принимать у себя «погорельцев» по квотам ЕС, что привело к расколу в Евросоюзе и привлекло повышенное внимание к проблеме беженцев. Страны «Вышеградской группы» (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) подвергли резкой критике предложения Еврокомиссии по решению миграционного кризиса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал эти планы бесполезными, поскольку они предусматривают лишь квотирование потоков беженцев. Чешский премьер Андрей Бабиш охарактеризовал действия ЕС как «бессмыслицу. „Младоевропейцы“ со своей стороны требуют радикального решения этой проблемы — перекрытия внешних границ ЕС и создания центров по приему беженцев в странах Африки и Ближнего Востока, а также „жесткой“ высылки из Европы лиц, не соответствующих статусу беженца. Проблема, по мнению польского премьер-министра Моравецкого, должна быть решена „в корне“ — на пути нелегальных мигрантов в Европу должен быть поставлен заслон.