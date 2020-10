Мир на пороге новой катастрофы

Широкий резонанс в Европе получил опубликованный в сентябре доклад «Список экологических угроз-2020», в котором был спрогнозирован катастрофический сценарий «переселения народов», в основном из стран Азии и Африки. Европа уже столкнулась с крупным миграционным кризисом в 2015 году, но это было только начало.

Широкий резонанс в Европе получил опубликованный в сентябре доклад «Список экологических угроз-2020» (Ecological threat register-2020), в котором был спрогнозирован катастрофический сценарий «переселения народов» в результате климатического кризиса, а также нехватки воды и продовольствия в странах Азии и Африки. Доклад был подготовлен международными исследовательскими центрами — Институтом экономики и мира (Institute for economics and peace — IEP), а также Институтом климата и мира (Institute for climate and peace). Публикация совпала с пятилетием «большого» кризиса беженцев 2015 года, который потряс Европу. Доклад пронизан ощущением угрозы, нависшей над миром и западной цивилизацией в первую очередь, проблема беженцев тесно увязывается с чрезвычайно актуальной сейчас экологической темой.