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Эстония угрожает закрыть Финский залив для РФ 

Газета.Ru 26 минут назад
Эстония угрожает России в Финском заливе
Фото: EPA
В Эстонии могут закрыть российским кораблям проход через Финский залив к морю, пишет польское издание Defence24.
По данным издания, правительство Эстонии одобрило дополнительное финансирование вооруженных сил страны. Так, в 2021 году страна хочет потрать на оборону €645,4 млн, что превышает уровень, рекомендованный НАТО.
Также в проекте есть часть про усиление защиты вдоль всей береговой линии. По мнению журналистов, на ней установят средства поражения типа "поверхность-поверхность". Это позволит уничтожать корабли, идущие через Финский залив.
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