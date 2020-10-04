Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги 

РИА Новости 2 часа назад
Степанакерт подняли по тревоге
Фото: Reuters
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики городе Степанакерте включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.
Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов от артиллерийских снарядов.
Ночь на воскресенье прошла спокойно, сирену не включали, не было и обстрелов.
Ранее президент НКР Араик Арутюнян заявил, что армия непризнанной республики после тяжелых боев улучшила позиции. Сам он остается на передовой, куда отправился накануне днем.
Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Кадыров обратился к Навальному из-за его слов о Путине Кадыров обратился к Навальному из-за его слов о Путине Названы главные распространители коронавируса Названы главные распространители коронавируса
Комментарии 21
В мире , Араик Арутюнян , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Армения пообещала использовать тяжелое вооружение
Армения пообещала использовать тяжелое вооружение
Появилось видео уничтожения вертолёта ВС Азербайджана
Появилось видео уничтожения вертолёта ВС Азербайджана
Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»
Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение