Степанакерт подняли по тревоге

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В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики городе Степанакерте включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.

Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов от артиллерийских снарядов.

Ночь на воскресенье прошла спокойно, сирену не включали, не было и обстрелов.

Ранее президент НКР Араик Арутюнян заявил, что армия непризнанной республики после тяжелых боев улучшила позиции. Сам он остается на передовой, куда отправился накануне днем.

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.