Байден согласился перенести дебаты

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина, однако 5 октября покинул больницу и отправился на встречу со своими сторонниками. Позднее врач из госпиталя, где лечится Трамп, раскритиковал поступок высокопоставленного пациента, назвав поездку «безумием». По его словам, президент приказал своим охранникам «рискнуть жизнью ради "театра"».
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.