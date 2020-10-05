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Байден согласился перенести дебаты из-за болезни Трампа

Lenta.ruиещё 35
36 минут назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден согласен в случае необходимости перенести дебаты с конкурентом, действующим президентом Дональдом Трампом, которого госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщила замглавы штаба Байдена Кейт Бедингфилд, передает ABC News.
Байден согласился перенести дебаты
Фото: Olivier Douliery / Pool via REUTERSOlivier Douliery / Pool via REUTERS
По ее словам, в штабе рассчитывают на проведение мероприятия в запланированный срок, 15 октября. Однако, «очевидно, мы подстроимся к любым необходимым изменениям. Прежде всего, все зависит от здоровья Трампа, которому мы желаем скорейшего выздоровления», — сказала она.
Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина, однако 5 октября покинул больницу и отправился на встречу со своими сторонниками. Позднее врач из госпиталя, где лечится Трамп, раскритиковал поступок высокопоставленного пациента, назвав поездку «безумием». По его словам, президент приказал своим охранникам «рискнуть жизнью ради "театра"».
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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