«Крупный игрок» срывает перемирие в Карабахе

Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян считает, что достижение перемирия в Карабахе осложняется появлением в регионе нового крупного игрока — Турции

"В 1994 и 2016 годах усилия России (по достижению перемирия. — Прим. ред.) увенчались успехом, тогда у нее было больше возможностей. И сейчас такие возможности есть, однако сегодня появился новый фактор — Турция. То есть если раньше можно было легко убедить Азербайджан, то сейчас сложнее, нужно убеждать (президента Турции Тайипа) Эрдогана. На Южном Кавказе появился крупный игрок и это мы должны учесть", — сказал Маилян в ходе брифинга.

Тем не менее, по его словам, Россия прилагает усилия для достижения перемирия в Карабахе. "Глава МИД России поддерживает постоянную связь с армянскими коллегами, состоялись три телефонных разговора между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным . Есть совместное заявление президентов России, США Франции ", — отметил министр.

Он добавил, что Армия обороны Карабаха сейчас сдерживает Азербайджан и Турцию.

"Армия обороны вместе с добровольцами принуждает к миру азербайджанские ВС. Но было бы лучше, чтобы мы дипломатическим путем как можно скорее убедили агрессора прекратить эти действия", — отметил Маилян.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.