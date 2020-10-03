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В черте Степанакерта раздались несколько взрывов 

ТК «Звезда» и ещё 4 59 минут назад
В черте Степанакерта раздались несколько взрывов
Фото: РИА Новости
Звук сирены раздался в городе около 19.20 по московскому времени, при этом работала на протяжении часа.
В черте столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики произошли несколько взрывов. Как передает РИА Новости, в окрестностях города произошло сразу четыре хлопка.
Все началось с того, что в городе необычно долго, около часа, работала сирена, которой извещают жителей о воздушной тревоге. Она означает появление над городом разведывательных или ударных беспилотников. После того, как звук сирены затих, в городе и раздались взрывы.
МИД непризнанной НКР сообщил, что «ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт». Какие объекты оказались поражены, пока неизвестно.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , МИД
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