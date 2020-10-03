В черте Степанакерта раздались несколько взрывов 

Звук сирены раздался в городе около 19.20 по московскому времени, при этом работала на протяжении часа.

В черте столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики произошли несколько взрывов. Как передает РИА Новости, в окрестностях города произошло сразу четыре хлопка.

Все началось с того, что в городе необычно долго, около часа, работала сирена, которой извещают жителей о воздушной тревоге. Она означает появление над городом разведывательных или ударных беспилотников. После того, как звук сирены затих, в городе и раздались взрывы.