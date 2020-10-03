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Лечащий врач раскрыл состояние заболевшего COVID-19 Трампа 

Майк Габриелян 1 час назад
Раскрыто состояние заболевшего COVID-19 Трампа
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп «чувствует себя очень хорошо», и у него нет температуры. Об этом в субботу заявил президентский врач, передает Reuters.
Накануне Трампа перевели в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида недалеко от Вашингтона.
Трамп заразился коронавирусом
Сегодня врач Белого дома Шон П. Конли сообщил журналистам, собравшимся у больницы, что Трамп не испытывал затруднений с дыханием и ему не давали дополнительный кислород.

«Мы с командой очень довольны прогрессом, достигнутым президентом, — сказал Конли.

Он отметил, что Трамп получил первую дозу пятидневного курса Ремдесивира, внутривенного противовирусного препарата. Ему также проводят экспериментальное лечение препаратом REGN-COV2. Это антиковидный препарат, комбинация моноклональных антител. Кроме того, президент принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.
Белый дом заявил, что 74-летний Трамп в ближайшие несколько дней будет находиться в специальном отделении больницы. По словам чиновников, это просто мера предосторожности.
Однако источник Reuters, знакомый с ситуацией, заявил, что «некоторые показатели Трампа за последние 24 часа были весьма тревожными, и следующие 48 часов будут критическими».
Американский президент находится в группе высокого риска из-за своего возраста и веса. Трамп не занимается регулярно спортом и не придерживается диеты.
Утром в пятницу президент США написал в твиттере, что он и его супруга Мелания заразились вирусом.
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В мире , Дональд Трамп , Reuters , США
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