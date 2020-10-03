Раскрыто состояние заболевшего COVID-19 Трампа

Президент США Дональд Трамп «чувствует себя очень хорошо», и у него нет температуры. Об этом в субботу заявил президентский врач, передает Reuters.
Накануне Трампа перевели в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида недалеко от Вашингтона.
Сегодня врач Белого дома Шон П. Конли сообщил журналистам, собравшимся у больницы, что Трамп не испытывал затруднений с дыханием и ему не давали дополнительный кислород.
«Мы с командой очень довольны прогрессом, достигнутым президентом, — сказал Конли.
Он отметил, что Трамп получил первую дозу пятидневного курса Ремдесивира, внутривенного противовирусного препарата. Ему также проводят экспериментальное лечение препаратом REGN-COV2. Это антиковидный препарат, комбинация моноклональных антител. Кроме того, президент принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.
Белый дом заявил, что 74-летний Трамп в ближайшие несколько дней будет находиться в специальном отделении больницы. По словам чиновников, это просто мера предосторожности.
Однако источник Reuters, знакомый с ситуацией, заявил, что «некоторые показатели Трампа за последние 24 часа были весьма тревожными, и следующие 48 часов будут критическими».
Американский президент находится в группе высокого риска из-за своего возраста и веса. Трамп не занимается регулярно спортом и не придерживается диеты.
Утром в пятницу президент США написал в твиттере, что он и его супруга Мелания заразились вирусом.