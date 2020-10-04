Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В США за два дня коронавирусом заразились три сенатора 

BFM.RU и ещё 3 24 минуты назад
Косит власть: В США коронавирусом заразились три сенатора
Фото: ТАСС
Сенатор-республиканец Рон Джонсон стал третьим американским сенатором за два дня, у которого подтвержден коронавирус. Он сделал тест на COVID-19 после того, как узнал, что он общался с человеком, у которого был выявлен новый вирус, сообщает ТАСС.
В официальном заявлении говорится, что Джонсон чувствует себя здоровым и не испытывает никаких симптомов. Он будет находится в изоляции.
В пятницу о заболевании коронавирусом сообщили сенаторы Том Тиллис и Майк Ли. Президент США Дональд Трамп также заболел коронавирусом на этой неделе и был госпитализирован в пятницу «в качестве меры предосторожности».
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова
BFM.RU: последние новости
В России зафиксирован маскимум заболевших COVID-19 с 15 мая В России зафиксирован маскимум заболевших COVID-19 с 15 мая Посол ЕС исключил скорое открытие границ с Россией Посол ЕС исключил скорое открытие границ с Россией Маас назвал условие введения санкций из-за инцидента с Навальным Маас назвал условие введения санкций из-за инцидента с Навальным
В мире , Рон Джонсон , Том Тиллис , Майк Ли , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так выглядят ворота в ад»: необычное дерево взорвало Сеть
«Так выглядят ворота в ад»: необычное дерево взорвало Сеть
Следить могут даже за отключенным телефоном
Следить могут даже за отключенным телефоном
«Десятки тел валялись на земле»
«Десятки тел валялись на земле»
«Это же очевидно»: Познер указал Навальному на неувязку
«Это же очевидно»: Познер указал Навальному на неувязку
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение