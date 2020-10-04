Косит власть: В США коронавирусом заразились три сенатора

Сенатор-республиканец Рон Джонсон стал третьим американским сенатором за два дня, у которого подтвержден коронавирус. Он сделал тест на COVID-19 после того, как узнал, что он общался с человеком, у которого был выявлен новый вирус, сообщает ТАСС.
В официальном заявлении говорится, что Джонсон чувствует себя здоровым и не испытывает никаких симптомов. Он будет находится в изоляции.
В пятницу о заболевании коронавирусом сообщили сенаторы Том Тиллис и Майк Ли. Президент США Дональд Трамп также заболел коронавирусом на этой неделе и был госпитализирован в пятницу «в качестве меры предосторожности».