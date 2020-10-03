В Минске началась акция оппозиции

Оппозиционные Telegram-каналы объявили в Минске в субботу "женский демарш", акция состоит в том, чтобы девушки выходили с цветами на проспект Независимости. По проспекту, также по телефону сообщают очевидцы, действительно ходят группы девушек до пяти человек с цветами, и ездят микроавтобусы с силовиками.