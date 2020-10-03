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Армения сообщила, что атака Азербайджана провалилась 

Газета.Ru 40 минут назад
Военные Армении уничтожили готовящуюся к нападению бронетанковую группировку Азербайджана, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Уничтожена большая бронетанковая группировка ВС Азербайджана, большое количество личного состава и другой техники. На одном из направлений планы по атаке противника провалены», — заявила Степанян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Источник: Азербайджан стягивает армию к границе с Арменией Источник: Азербайджан стягивает армию к границе с Арменией В Баку сообщили о 16 погибших мирных гражданах в Карабахе В Баку сообщили о 16 погибших мирных гражданах в Карабахе Байден пройдет тест на коронавирус в ближайшие часы из-за контактов с Трампом Байден пройдет тест на коронавирус в ближайшие часы из-за контактов с Трампом
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В мире , Видео , Война, Карабах , Шушан Степанян , Министерство обороны
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