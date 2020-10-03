Европа сделала России "последнее предупреждение"

Фото: Reuters Reuters

По данным грузинской стороны, срок выплаты по решению ЕСПЧ истек 30 апреля 2019 года. Теперь России якобы придется платить неустойку за каждый пропущенный день.

Если выплаты не последуют, то в декабре 2020 года будет запущена процедура, предусмотренная на случай невыполнения обязательств, отмечает Минюст Грузии.

Страсбургский суд ранее обязал Россию выплатить 10 миллионов евро. Эта сумма должна быть разделена между 1500 гражданами Грузии. В ЕСПЧ сочли, что российские власти нарушили права высылаемых, гарантированные статьями 3,4 и 5 Европейской конвенции.

В Минюсте России отмечали, что были высланы те, кто незаконно находился на российской территории.

Летом 2006 года власти Грузии устроили масштабную провокацию против России.

В Тбилиси арестовали несколько политиков, которых назвали «пророссийскими». Затем были арестованы четыре офицера армии РФ. Власти заявили, что якобы раскрыли «шпионскую сеть», в которую входили россияне и 11 граждан Грузии. После этого последовал ответ Москвы: осенью несколько тысяч грузин были депортированы из России за нелегальное пребывание в стране.