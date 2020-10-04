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Президент Азербайджана назвал виновных в ситуации в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru и ещё 3 10 минут назад
Алиев сделал обращение к нации
Фото: Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации заявил, что виновниками нынешней ситуации в Карабахе являются Ереван и ряд стран, которые хотели сохранить статус-кво. Об этом сообщают РИА Новости.
Он также заявил, что Карабах принадлежит Азербайджану и «мы его вернем». По его словам, «все оккупированные районы будут освобождены».

«Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их как собак», — сказал Алиев.

Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что Баку взяло под свой контроль город Джебраил и девять деревень. Однако в Минобороны Армении эту информацию опровергали.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
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В мире , Армия , Кавказ , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Азербайджан
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