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Европа может сделать из Лукашенко «послушного человека». Мнение политолога 

Ura.Ru 1 час назад
Эксперт: Европа может сделать Лукашенко «послушным»
Фото: РИА Новости