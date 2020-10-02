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Предсказана роль НАТО в карабахском конфликте

Вероника Полынина
20 минут назад
НАТО может принять участие в конфликте в Нагорном Карабахе в качестве миротворца, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.
Предсказана роль НАТО в карабахском конфликте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Турция вполне может потребовать, чтобы союзники по НАТО определились с позицией в конфликте и активнее вмешивались», - сказал он Ura.ru.
НАТО может вступить в конфликт в качестве миротворца, что неизбежно ухудшит отношения между странами Запада и Россией.
По мнению Ярлыкапова, появление НАТО в Карабахе приведет к новым санкциям в отношении России.
При этом эксперт уверен, что активного вмешательства альянса в карабахский конфликт не будет, и все ограничится миротворческой миссией.
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.
Страны Запада и Россия призывают Азербайджан и Армению остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.
В мире,Армия,НАТО,МГИМО,РИА Ura.ru,Турция,
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