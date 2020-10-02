Украина обратилась с требованием к России

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Генеральная прокуратура Украины потребует от России выдать бывшего президента страны Виктора Януковича для отбывания наказания по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель группы прокуроров по делу Руслан Кравченко на вопрос журналиста о том, будет ли украинская сторона требовать экстрадиции Януковича, ответил утвердительно.

«Будем», — подчеркнул он, говоря о намерении властей вернуть бывшего президента на родину.

Ранее 2 октября сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского районного суда, заочно приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы по статье о государственной измене. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что считает решение политическим, его планируется обжаловать в Верховном суде.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.