«Ждем выводов ОЗХО»: посол ЕС описал ситуацию с Навальным 

Евросоюз
поднимет вопрос о возможных новых санкциях против России
в рамках дела блогера Алексея Навального
после проведения расследования специалистами ОЗХО
— пояснил посол ЕС в России Маркус Эдерер
. Ранее сотрудникам посольства России в Берлине МИД ФРГ
отказал в консульском доступе к Навальному. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что Навальный работает в интересах спецслужб Запада.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет расследование ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, эти выводы Берлин будет считать приоритетными — пояснил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
По его словам, после доклада ОЗХО Европа будет вести дискуссии о возможных санкциях в отношении России, передают «Вести».
«Ждем данные ОЗХО, после чего будем обсуждать этот вопрос с учетом реакции российского правительства», — указал дипломат.
При этом, сотрудникам посольства России в Берлине МИД ФРГ отказал в консульском доступе к Навальному, несмотря на то, что он является гражданином РФ.
Вместе с тем, прилетавшим ранее в омскую клинику немецким врачам российской стороной был обеспечен доступ к пациенту, напоминается в коммюнике МИД России.
«Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны, сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Навальным», — резюмируется в заявлении.
Чуть ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью порталу T-Online подтверждал, что Берлин будет ориентироваться на выводы ОЗХО.
«Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Убежден, что от санкций не уйти», — сказал он, спрогнозировав ситуацию в случае констатации ОЗХО причастности Москвы к отравлению.
Он добавил, что рестрикции «всегда должны быть адресными и соразмерными».
Генпрокуратура России
передала Берлину уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, три предыдущих письма остались без ответа.
Днем ранее в Брюсселе завершился двухдневный саммит ЕС, в итоговом документе которого, среди прочего, говорится, что европейские лидеры осуждают инцидент с Навальным, связывая его с отравляющим веществом из группы «Новичок».
Москва отрицает свою причастность к отравлению, и в целом указывает на то, что доказательств самого отравления Запад пока не предъявил никаких.
МИД РФ отмечает, что омские токсикологи не нашли в организме пациента никакого яда, а врачи берлинской клиники Sharite в самые кратчайшие сроки каким-то образом обнаружили в анализах блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы и заявили об отравлении.
«Омские специалисты не нашли никакого токсиканта ни из числа медицинских препаратов, ни фосфоро-органических соединений, ни числа наркотических веществ, ни спиртов и их производных», — рассказал «Газете.Ru» главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Депутат бундестага
Робби Шлюнд также указал на принципиальную лакуну в деле Навального.
«У нас есть несоответствия: когда был подсыпан так называемый яд или боевое вещество — не уточняется и до сих пор на этот вопрос нет ответа», — напомнил политик.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает в интересах спецслужб Запада.
По его словам, Берлин не соглашается на создание рабочей группы вместе с Госдумой РФ по ситуации с Навальным, чтобы России не были предоставлены биоматериалы или заключения врачей, которые осматривали пациента в Германии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что с Навальным сейчас работают инструкторы ЦРУ
.
Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. МВД России
инициировало проверку по данному факту.
Спустя два дня Навального перевезли на лечение в ФРГ и почти сразу в его организме были «обнаружены следы „Новичка“.
Вскоре к ситуации подключились США, принявшие немецкую сторону. Группа конгрессменов из обеих партий представила проект санкционного пакета против российских официальных лиц.
Среди возможных санкций — отказ в выдаче виз и заморозка активов на территории США тем, кто якобы причастен к ситуации. Возможных имен в конгрессе не назвали.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона также ожидает результатов работы ОЗХО.
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова