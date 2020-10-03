«Ждем выводов ОЗХО»: посол ЕС описал ситуацию с Навальным 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет расследование ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, эти выводы Берлин будет считать приоритетными — пояснил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

По его словам, после доклада ОЗХО Европа будет вести дискуссии о возможных санкциях в отношении России, передают «Вести».

«Ждем данные ОЗХО, после чего будем обсуждать этот вопрос с учетом реакции российского правительства», — указал дипломат.

При этом, сотрудникам посольства России в Берлине МИД ФРГ отказал в консульском доступе к Навальному, несмотря на то, что он является гражданином РФ.

Вместе с тем, прилетавшим ранее в омскую клинику немецким врачам российской стороной был обеспечен доступ к пациенту, напоминается в коммюнике МИД России.

«Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны, сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Навальным», — резюмируется в заявлении.

Чуть ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью порталу T-Online подтверждал, что Берлин будет ориентироваться на выводы ОЗХО.

«Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Убежден, что от санкций не уйти», — сказал он, спрогнозировав ситуацию в случае констатации ОЗХО причастности Москвы к отравлению.

Он добавил, что рестрикции «всегда должны быть адресными и соразмерными».

Генпрокуратура России передала Берлину уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, три предыдущих письма остались без ответа.

Днем ранее в Брюсселе завершился двухдневный саммит ЕС, в итоговом документе которого, среди прочего, говорится, что европейские лидеры осуждают инцидент с Навальным, связывая его с отравляющим веществом из группы «Новичок».

Москва отрицает свою причастность к отравлению, и в целом указывает на то, что доказательств самого отравления Запад пока не предъявил никаких.

МИД РФ отмечает, что омские токсикологи не нашли в организме пациента никакого яда, а врачи берлинской клиники Sharite в самые кратчайшие сроки каким-то образом обнаружили в анализах блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы и заявили об отравлении.

«Омские специалисты не нашли никакого токсиканта ни из числа медицинских препаратов, ни фосфоро-органических соединений, ни числа наркотических веществ, ни спиртов и их производных», — рассказал «Газете.Ru» главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Депутат бундестага Робби Шлюнд также указал на принципиальную лакуну в деле Навального.

«У нас есть несоответствия: когда был подсыпан так называемый яд или боевое вещество — не уточняется и до сих пор на этот вопрос нет ответа», — напомнил политик.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает в интересах спецслужб Запада.

По его словам, Берлин не соглашается на создание рабочей группы вместе с Госдумой РФ по ситуации с Навальным, чтобы России не были предоставлены биоматериалы или заключения врачей, которые осматривали пациента в Германии.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. МВД России инициировало проверку по данному факту.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в ФРГ и почти сразу в его организме были «обнаружены следы „Новичка“.

Вскоре к ситуации подключились США, принявшие немецкую сторону. Группа конгрессменов из обеих партий представила проект санкционного пакета против российских официальных лиц.

Среди возможных санкций — отказ в выдаче виз и заморозка активов на территории США тем, кто якобы причастен к ситуации. Возможных имен в конгрессе не назвали.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона также ожидает результатов работы ОЗХО.