Германия начала возвращать России иконы 

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Германия начала возвращать в Россию иконы и предметы культа, задержанные германской таможней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Берлине.

Речь идет о более 2,9 тысячах реликвий. Сейчас они находятся в таможенном управлении Минфина Германии, груз готовят к транспортировке.

В ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ рассказали, что переговоры о передаче Москве конфискованных икон «в основном завершены».