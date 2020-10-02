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Германия начала возвращать России иконы 

Lenta.ru 47 минут назад
Германия начала возвращать России иконы
Фото: РИА Новости
Германия начала возвращать в Россию иконы и предметы культа, задержанные германской таможней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Берлине.
Речь идет о более 2,9 тысячах реликвий. Сейчас они находятся в таможенном управлении Минфина Германии, груз готовят к транспортировке.
В ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ рассказали, что переговоры о передаче Москве конфискованных икон «в основном завершены».
О том, что власти Германии запланировали вернуть России несколько тысяч икон, стало известно 25 сентября. Начальник Национального бюро Интерпола добавил, что за последние 10 лет Москве удалось вернуть более 250 реликвий. Среди них есть иконы XV–XIX веков, такие как «Борис и Глеб», «Богоматерь Одигитрия Смоленская» и «Сошествие в ад», а также письменные указы русских царей, фарфоровый медальон с профилем Петра I и другие ценные вещи.
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Комментарии
В мире , Минфин , Федеральная таможенная служба , Интерпол , Германия
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