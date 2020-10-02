Иванка Трамп и ее муж сдали тест на коронавирус 

Дочь президента США и ее супруг сдали тесты на наличие COVID-19 после того, как стало известно о наличии инфекции коронавируса у Дональда Трампа и его супруги Мелании.
Дочь президента США Иванка Трамп вместе со своим мужем, старшим советником президента США Джаредом Кушнером, сдали тесты на коронавирус. Как сообщила специальный помощник главы США Каролина Херли, ни у кого из супругов COVID-19 не выявлен.
«Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные», — написала помощница Дональда Трампа в Twitter.
Президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что у него и его жены Мелании обнаружен коронавирус. Личный врач главы государства, что американский лидер и его супруга чувствуют себя хорошо, они не планируют нарушать режим самоизоляции, не станут покидать Белый дом и продолжать оттуда выполнять свои обязанности.