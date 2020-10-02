Иванка Трамп и ее муж сдали тест на коронавирус 

Дочь президента США и ее супруг сдали тесты на наличие COVID-19 после того, как стало известно о наличии инфекции коронавируса у Дональда Трампа и его супруги Мелании.

Дочь президента США Иванка Трамп вместе со своим мужем, старшим советником президента США Джаредом Кушнером , сдали тесты на коронавирус. Как сообщила специальный помощник главы США Каролина Херли, ни у кого из супругов COVID-19 не выявлен.

«Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные», — написала помощница Дональда Трампа в Twitter.

Президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что у него и его жены Мелании обнаружен коронавирус. Личный врач главы государства, что американский лидер и его супруга чувствуют себя хорошо, они не планируют нарушать режим самоизоляции, не станут покидать Белый дом и продолжать оттуда выполнять свои обязанности.