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СМИ узнали о симптомах COVID-19 у Трампа 

Газета.Ru и ещё 74 1 час назад
СМИ узнали о симптомах COVID-19 у Трампа
Фото: РИА Новости
У заболевшего новой коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа наблюдаются кашель и повышенная температура, сообщает Vanity Fair со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, у первой леди США Меланьи Трамп заболевание протекает без симптомов.
Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Меланья Трамп , Дональд Трамп , США
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