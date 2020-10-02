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В соцсетях глумятся над заболеванием Трампа 

Павел Тиунов 35 минут назад
В соцсетях глумятся над заболеванием Трампа
Фото: Reuters
Пользователи соцсетей бурно обсуждают новость о заражении Дональдом Трампом коронавирусной инфекцией, сообщает Ura.ru. Сегодня интернет буквально взорвался от обилия шуток, мемов и язвительных комментариев по поводу заболевания американского президента.
Как сообщал «Рамблер», Трамп заявил, что он и его супруга Мелания сдали положительные тесты на коронавирус. Он подчеркнул, что в ближайшее время они вместе с женой начнут карантин и «восстановление».
Пользователи соцсетей массово отреагировали на резонансную новость. Многие припомнили Трампу его ранние заявления о том, что опасность COVID-19 преувеличена. В Сети появились скриншоты мультфильма «Симпсоны», в которых он изображен лежащим в гробу. Другая популярная картинка — президент США, играющий в гольф на кладбище.
Нашлись и такие пользователи, которые призвали остальных не глумиться над человеческой бедой, и выразили поддержку Дональду Трампу. Наконец, сторонники конспирологических теорий предположили, что информация и заражении американского лидера –фейк, который используется в политической игре накануне президентских выборов.

«Они (сторонники Трампа) получили отмену ненужных им дебатов (с кандидатом Джо Байденом) самым выгодным для себя образом», — отметил пользователь Борис Межуев.

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Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Борис Межуев , Дональд Трамп , РИА Ura.ru
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