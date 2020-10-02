В соцсетях глумятся над заболеванием Трампа 

Пользователи соцсетей бурно обсуждают новость о заражении Дональдом Трампом коронавирусной инфекцией, сообщает Ura.ru. Сегодня интернет буквально взорвался от обилия шуток, мемов и язвительных комментариев по поводу заболевания американского президента.

Как сообщал «Рамблер», Трамп заявил, что он и его супруга Мелания сдали положительные тесты на коронавирус. Он подчеркнул, что в ближайшее время они вместе с женой начнут карантин и «восстановление».

Пользователи соцсетей массово отреагировали на резонансную новость. Многие припомнили Трампу его ранние заявления о том, что опасность COVID-19 преувеличена. В Сети появились скриншоты мультфильма «Симпсоны», в которых он изображен лежащим в гробу. Другая популярная картинка — президент США, играющий в гольф на кладбище.

Нашлись и такие пользователи, которые призвали остальных не глумиться над человеческой бедой, и выразили поддержку Дональду Трампу. Наконец, сторонники конспирологических теорий предположили, что информация и заражении американского лидера –фейк, который используется в политической игре накануне президентских выборов.