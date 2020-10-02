Обзор иноСМИ: «Без России не обойтись» 

Как пандемия изменила россиян

Американская газета The Wall Street Journal рассказала , что пандемия коронавируса «подпитывает одержимость россиян лесными грибами». Эту страсть подстегивает необычайно богатый урожай белых грибов в 2020 году.

WSJ отметила, что этим Россия отличается от остального мира, где люди во время пандемии начали улучшать кулинарные навыки или учиться вязать. Россиянка Светлана Гладышева рассказала газете, что ездит за грибами через день и хочет делать это еще чаще.

«Муж сказал мне: «Я боюсь тебя потерять. Тебя похитили грибы», — заявила она.

«Без России не обойтись»: в Польше смирились с ролью Москвы в Белоруссии

Польский эксперт Александра Рыбинска заявила, что проблемы в Белоруссии невозможно решить без России. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Отсюда позиция Франции и Германии, что Россия должна как-то участвовать в этом диалоге, потому что Москва имеет наибольшее влияние на Минск», — подчеркнула Рыбинска.

Она отметила, что всякий раз, когда Евросоюз и Запад хотели поучаствовать в разрешении белорусского кризиса, и Минск, и Москва начинали утверждать, что протесты в Белоруссии направлялись с Запада.

Францию наводнили 30-летние «подростки»-мигранты

Французский журнал Valeurs Actuelles назвал новый европейский пакт об иммиграции провалом миграционной политики. Издание отмечает, что ЕС навязывает своим членам прием «одиноких и несовершеннолетних» мигрантов, которые все чаще оказываются взрослыми и не одинокими людьми.

Для решения проблемы Еврокомиссия планирует ужесточить пограничный контроль и распределять мигрантов между странами, введя исключение: дети без сопровождения взрослых, а также дети до 12 лет с родственниками должны получить исключение из пограничных процедур. При этом, по данным журнала, только в департаменте Валь-де-Марн мошенничество с возрастом происходит в 80 процентах случаев.

В Китае появились пятизвездочные общественные туалеты

В провинции Шаньси на севере Китая появились «пятизвездочные» общественные туалеты со скульптурами, вдохновленными Запретным городом в Пекине, и уборные, похожие на стадион «Птичье гнездо». Об этом сообщает Global Times.

Компания Linfen начала строить эти туалеты в 2008 году и потратила около 500 тысяч юаней (73 300 долларов) на каждый. Всего их построено 360. Каждый унитаз оснащен «первоклассным оборудованием, включая автоматический смыв». Global Times отмечает, что многие туристы приезжают в регион специально ради туалетов.

Мазок на коронавирус довел американку до травмы мозга

Сорокалетняя американка обратилась к врачу с жалобами на сильный насморк, головную боль и металлический привкус во рту. Как сообщает Mirror, она думала, что речь идет об обычной простуде, но проблема оказалась в мазке на коронавирус.

Незадолго до этого, перед операцией по удалению грыжи, у женщины взяли анализ на коронавирус — мазок из носа. Позже врачи обнаружили образование в ее правой носовой полости и выяснили, что медик, бравший у нее анализ, переусердствовал и залез слишком глубоко. В результате произошла «утечка» спинномозговой жидкости, вызвавшая неприятные симптомы.