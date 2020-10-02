Пока вы спали: Россия поплатилась за Крымский мост 

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Правительство всерьез взялось за финансовую грамотность россиян, чтобы они активнее вкладывались в облигации федерального займа и стимулировали развитие экономики страны. Об этом экономисты рассказали URA.RU.

По словам экспертов, Министерство финансов рассчитывает достичь уровня внутренних заимствований в 5-5,5 трлн рублей, однако, чтобы россияне вкладывались в ОФЗ, нужно постоянно повышать их финансовую грамотность. Для этого при поддержке Минфина в России открыты центры финансовой грамотности. Деньги, вырученные от продажи ОФЗ, власти планируют пустить на развитие ключевых отраслей экономики, отмечают эксперты.

Больше всего санкционных товаров через территорию Россию перевезла Украина. Об этом свидетельствуют данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), которые привело РБК.

По информации ЦРПЦ, украинские перевозчики сэкономили около $13 млн, после того как Россия разрешила транзит санкционных товаров через свою территорию при условии соблюдения определенных требований. В марте-сентябре 61% «санкционки», которая ехала транзитом, был отправлен с Украины. Чаще всего везли мясо и мясные субпродукт, а также продукты из зерна.

Ранее запланированный «блицкриг» в Нагорном Карабахе Азербайджану не удался, однако военные действия могут быть перенесены на территорию Армении, что втянет в противостояние Россию. Стоящая за Азербайджаном Турция «намерена создать на южных задворках России кавказский фронт и включить его в ось противостояния Ближний Восток — Северная Африка — Восточное Средиземноморье», пишет «Свободная пресса».

При этом, по мнению журналистов, позиции России в случае переноса военных действий на территорию Армении окажутся «очень слабыми». Так как помощь можно будет оказать только по воздуху, через Грузию. Но она, скорее всего, лишит нашу страну этой возможности.

Странам Европы навязывают мигрантов, которые якобы одинокие и несовершеннолетние, плодя тем самым преступность. А пакт Европейской комиссии об убежище и иммиграции, дающий льготы, является полным провалом миграционной политики. Об этом пишет французское издание Valeurs Actuelles.

По данным издания, только в департаменте Валь-де-Марн мошенничество с возрастом у мигрантов наблюдается в 80% случаев. Ежегодно во Францию пребывают 50 тысяч одиноких несовершеннолетних, на которых выделаются миллиарды евро.

Таким образом, перевозка «липовых подростков» стала прибыльным бизнесом для контрабандистов, констатируется в статье.