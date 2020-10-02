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Глава КНДР Ким Чен Ын посетил уезд Кимхва провинции Канвондо с целью проверки хода восстановительных работ после наводнения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и северокорейская ежедневная газета Rodong Sinmun.

В ходе поездки главу государства сопровождала его сестра, занимающая должность первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон.

Известно, что это сестра Ким Чен Ына появилась на публике впервые после двухмесячного перерыва.

Согласно северокорейским СМИ, глава Северной Кореи ознакомился с масштабами ущерба и ходом восстановления жилых домов и сельскохозяйственных объектов.

Сообщается, что Ким Чен Ын остался доволен ходом работ.