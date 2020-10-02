Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ким Чен Ын проинспектировал пострадавший от наводнения район КНДР 

ИА Regnum 1 час назад
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил уезд Кимхва провинции Канвондо с целью проверки хода восстановительных работ после наводнения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и северокорейская ежедневная газета Rodong Sinmun.
В ходе поездки главу государства сопровождала его сестра, занимающая должность первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон.
Известно, что это сестра Ким Чен Ына появилась на публике впервые после двухмесячного перерыва.
Согласно северокорейским СМИ, глава Северной Кореи ознакомился с масштабами ущерба и ходом восстановления жилых домов и сельскохозяйственных объектов.
Сообщается, что Ким Чен Ын остался доволен ходом работ.
ИА Regnum: последние новости
Макрон назвал обстоятельства ведения диалога Евросоюза с Россией и Турцией Макрон назвал обстоятельства ведения диалога Евросоюза с Россией и Турцией Минск успокоил Киев: Белоруссия не собирается признавать Крым Минск успокоил Киев: Белоруссия не собирается признавать Крым В Брюсселе 1 октября начнётся внеплановый саммит Евросоюза В Брюсселе 1 октября начнётся внеплановый саммит Евросоюза
В мире , Азия , Видео , Чен Ким , КНДР , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган выдвинул ультиматум
Эрдоган выдвинул ультиматум
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
В Турции возмутились действиями российских пилотов
В Турции возмутились действиями российских пилотов
В Карабахе подсчитали убитых
В Карабахе подсчитали убитых
Видео
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение