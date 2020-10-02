Ливан потребовал ареста россиян из-за взрыва в Бейруте 

Ливан обратился в Интерпол по делу о взрыве в Бейруте и запросил международный ордер на арест двух россиян. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

Как писал «Рамблер», 4 августа в районе порта в Бейруте произошел мощный взрыв. Он спровоцировал сейсмические волны, эквивалентные землетрясению. Последствия взрыва фиксировались в радиусе десяти километров, в домах вылетели стекла, обрушились балконы, машины перевернулись, а улицы засыпало обломками. Жертвами происшествия стали 200 человек, более шести тысяч пострадали.

Причиной взрыва власти назвали 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на одном из местных складов. Селитру конфисковали с судна Rhosus, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину , и с 2013 года хранили в портовой зоне.

По данным NNA, прокуратура Ливана просит Интерпол арестовать владельца Rhosus, а также капитана судна. Их имена не уточняются.