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Ливан потребовал ареста россиян из-за взрыва в Бейруте 

Мария Иванова 54 минуты назад
Ливан потребовал ареста россиян из-за взрыва в Бейруте
Фото: globallookpress.com
Ливан обратился в Интерпол по делу о взрыве в Бейруте и запросил международный ордер на арест двух россиян. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.
Как писал «Рамблер», 4 августа в районе порта в Бейруте произошел мощный взрыв. Он спровоцировал сейсмические волны, эквивалентные землетрясению. Последствия взрыва фиксировались в радиусе десяти километров, в домах вылетели стекла, обрушились балконы, машины перевернулись, а улицы засыпало обломками. Жертвами происшествия стали 200 человек, более шести тысяч пострадали.
Причиной взрыва власти назвали 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на одном из местных складов. Селитру конфисковали с судна Rhosus, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину, и с 2013 года хранили в портовой зоне.
По данным NNA, прокуратура Ливана просит Интерпол арестовать владельца Rhosus, а также капитана судна. Их имена не уточняются.
В мире , Игорь Гречушкин , Интерпол , Бейрут , Ливан
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