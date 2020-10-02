Лукашенко увернулся от санкций ЕС 

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9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

14 августа большинство стран Евросоюза согласовали санкции против около 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Кипр заблокировал их введение.