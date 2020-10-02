Лукашенко увернулся от санкций ЕС 

Европейский союз пока не введет санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
14 августа большинство стран Евросоюза согласовали санкции против около 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Кипр заблокировал их введение.
Вчера в ходе саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что эти санкции будут введены 2 октября, а Лукашенко пока не входит в санкционный список. Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что введение ограничений в отношении белорусского президента дало бы ему законные основания отказаться от выполнения требования Евросоюза начать диалог с оппозицией и освободить политических заключенных.