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Трамп заразился коронавирусом 

Артём Кульша 52 минуты назад
Трамп заразился коронавирусом
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам сообщил в в своем твиттере.

«Сегодня ночью Мелания (жена Трампа. — Прим. ред.) и я сдали положительный тест на COVID-19. Мы начнем карантин и восстановление немедленно. Мы преодолеем это вместе!» — написал он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 34,2 миллиона человек. В США число заболевших превысило 7,2 миллиона человек (первое место в мире).
Ранее стало известно, что советница Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусной инфекцией. Сразу после этого американский президент и его супруга сдали тест на ее наличие. Сам Трамп рассказал, что он и Мелания проводят много времени вместе с Хикс.
Ранее COVID-19 была выявлена у на тот момент пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер и помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
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В мире , Майк Пенс , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , США
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