Трамп заразился коронавирусом 

Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам сообщил в в своем твиттере.

«Сегодня ночью Мелания (жена Трампа. — Прим. ред.) и я сдали положительный тест на COVID-19. Мы начнем карантин и восстановление немедленно. Мы преодолеем это вместе!» — написал он. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 34,2 миллиона человек. В США число заболевших превысило 7,2 миллиона человек (первое место в мире).

Ранее стало известно, что советница Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусной инфекцией. Сразу после этого американский президент и его супруга сдали тест на ее наличие. Сам Трамп рассказал, что он и Мелания проводят много времени вместе с Хикс.