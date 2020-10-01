Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru 31 минуту назад
Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Карабахе
Фото: сайт Премьер-министра Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

«Мы ждем активного участия мирового сообщества в усилиях по прекращению агрессии», — сказал Пашинян.

По его мнению, противоположная сторона конфликта не собирается останавливать боевые действия.
Кроме того, армянский премьер назвал обращение российского и французского лидеров по поводу ситуации в Карабахе сильным. Он отметил, что инициативы Минской группы — это единственный формат переговоров, который существует на данный момент.
1 октября президенты России, Франции и США выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.
27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Последние новости
В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху В Москве часть сотрудников переведут на удаленку В Москве часть сотрудников переведут на удаленку
Комментарии 1
В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Никол Пашинян , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Названо условие возвращения школьников с каникул
00:43
Названо условие возвращения школьников с каникул
Новости Москвы Образование
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
00:15
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
В мире США
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
04:52
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение