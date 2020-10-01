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Минск успокоил Киев: Белоруссия не собирается признавать Крым 

ИА Regnum 36 минут назад
Минск успокоил Киев: Белоруссия не будет признавать Крым
Фото: ТАСС
Сегодня, 1 октября, в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Белоруссии для объяснений по поводу участия в VII Форуме регионов Белоруссии и России представителя «российской оккупационной администрации» Владимира Константинова.
Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Украина считает недопустимыми такие «недружественные» шаги белорусской стороны, «которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и города Севастополь».
МИД Украины отмечает, что представитель посольства Белоруссии (не уточняется, кто конкретно это был) в ответ заверил, что «официальная позиция страны в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась».
Интересно, что глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем выступлении на вышеупомянутом форуме как раз и упрекнул официальный Минск в том, что РБ до сих пор не признала Крым российской территорией.

«Для нас было обидно, что коллеги из Белоруссии не признают Крым все эти 6 лет, сторонятся нас, стараются не участвовать в совместных мероприятиях… Сегодняшние события в Белоруссии показывают, что никто не застрахован от такого рода революций, государственных переворотов, которые пережили крымчане», — сказал Константинов.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре после ряда конфликтных ситуаций отношения между Киевом и Минском фактически оказались заморожены. Украина, вопреки публичной риторике своих лидеров, вмешивается в ситуацию с Белоруссии, в частности, пытается обеспечить отток людей из республики. Также стороны серьёзно конфликтовали из-за хасидов, которые пытались проникнуть на Украину вопреки запрету правительства через границу с Белоруссией.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Владимир Константинов , МИД , ИА REGNUM , Киев , Минск , Республика Крым , Севастополь
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