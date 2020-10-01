Рекордные сборы: Байден переиграл Трампа на дебатах 

Джо Байден поставил рекорд по сбору спонсорских средств в свой предвыборный фонд после дебатов с Дональдом Трампом . Этот факт вместе с результатами опросов избирателей формально делает демократа победителем прений, однако президент США придерживается иного мнения.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден привлек рекордное количество средств в свой предвыборный фонд после острых и неоднозначных дебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом.

Как заявили в штабе демократа, всего за час Байден получил около $3,8 млн через сервис ActBlue, которые занимается сбором средств для кампании кандидата.

«Мы побили наш собственный часовой рекорд на ActBlue», — объявила директор кампании Байдена по связям с общественностью Кейт Бедингфилд после завершения дебатов.

Как пишет The Guardian, общая сумма, собранная демократами по итогам прений, превзошла все предыдущие сборы партии в рамках подобных мероприятий. Это однозначный успех для Байдена, хотя сами дебаты получили негативную оценку в СМИ.

Дело в том, что первые предвыборные прения по большей части состояли из взаимных оскорблений, а не конструктивных обсуждений важных для американского общества вопросов. В частности, телеканал CNN назвал дебаты Трампа и Байдена худшими за многие годы, сравнив встречу кандидатов с «ужасным шоу».

Сам кандидат от демократов, в целом, разделяет это мнение, хотя вину за произошедшее в тот вечер на сцене перекладывает на своего оппонента. По словам Байдена, президент США вел себя посредственно, из-за чего теперь некоторые американцы определенно будут чувствовать отвращение к политике.

Комментируя итоги дебатов, политик уделил особое внимание тому, что Трамп отказался открыто осудить сторонников превосходства белой расы, в том числе организацию Proud Boys. Во время прений президент призвал представителей движения «отойти в сторону», отдав предпочтение борьбе с «антифа» и левыми.

С точки зрения Байдена, подобное отношение Трампа к ультраправому движению — тревожный сигнал для всех американцев. По его мнению, такие организации должны прекратить свою деятельность. Его возмущение вполне понятно, поскольку Proud Boys не раз обвиняли в пропаганде расовой ненависти и организации уличных беспорядков.

Впрочем, Трамп объяснил свои слова о движении незнанием всех фактов. По словам президента, он осуждает любые радикальные группировки и не собирается их поддерживать впредь.

«Я не знаю, кто такие Proud Boys. Вы должны дать мне определение, потому что я и правда не имею о них никакого представления. Могу лишь сказать, что им надо оставаться в стороне. Пусть правоохранительные органы выполняют свою работу», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом Трампу дебаты с Байденом вполне понравились, он заявил, что получил удовольствие от прений с «Сонным Джо». По мнению главы государства, именно он стал победителем этого предвыборного раунда.

«Я привлек Джо Байдена к ответу за его 47 лет лжи, 47 лет предательства, 47 лет провалов. Вердикт вынесен все мы одержали крупную победу», — отметил Трамп.

Кроме того, президент указал, что рейтинг его теледебатов с Байденом стал самым высоким за всю историю кабельного телевидения. Утверждение Трампа достаточно спорное, так как исследовательская служба Nielsen, напротив, зафиксировала снижение аудитории на 15% по сравнению с аналогичными прениями в 2016 году. В тот раз дебаты смотрели около 84 млн человек, а за нынешними прениями следили 73 млн Вопросы также вызывает уверенность Трампа в своей победе на дебатах, так как рекордный прирост сборов в штабе Байдена намекает на обратное. Однако говорить о полноценном выигрыше одного из кандидатов не приходится. Согласно исследованию портала FiveThirtyEight, проведенного в кооперации с компанией Ipsos, очень немногие американцы поменяли свое мнение о Трампе или Байдене.

Кандидат от демократов несколько усилил свои позиции, но действующий президент не теряет шансов на победу, отмечается в материале, вряд ли стоит ожидать значительного изменения в их рейтингах.

По оценке респондентов, на дебатах лучше выступил Байден — 60% опрошенных назвали его выступление хорошим, действия Трампа положительно восприняли чуть больше 33%. Касательно позиции двух кандидатов по ключевым вопросам показатели схожи, 60% респондентов поддержали демократа, а 40% — действующего президента.

В итоге Байдена можно назвать победителем дебатов, но с большой натяжкой — взаимный обмен упреками с постоянным перебиванием друг друга вряд ли можно назвать настоящими прениями двух кандидатов на пост главы государства.

К тому же сложно сказать, поможет ли демократу эта победа. Трамп демонстрировал схожие результаты в опросах четыре года назад, когда дискутировал с тогдашним кандидатом от демократов — экс-госсекретарем Хиллари Клинтон

Опрос CNN/ORC в сентябре 2016 года зафиксировал победу Клинтон на дебатах: 62% респондентов назвали ее выступление хорошим, тогда как Трамп набрал только 27% поддержки. Однако это не помешало ему победить на президентских выборах.

Текущая предвыборная кампания в США во многом перекликается с прошлыми выборами. К примеру, рейтинги Байдена и Трампа на общенациональным уровне, по исследованию YouGov от 30 сентября, составляют 50% и 42% соответственно. Четыре года назад, по опросу Reuters/Ipsos от 29 сентября, Клинтон набирала 44%, а Трамп получил только 37%.

То есть разрыв между кандидатами практически одинаковый: в настоящее время действующего президента отделяют от Байдена 8%, а в 2016 году он отставал от экс-госсекретаря на 7%. Как не раз говорил Трамп, он не доверяет социологическим опросам и считает их не слишком честными.

Впрочем, повторение сценария прошлых выборов не означает, что переизбрание действующего президента гарантировано. В этот раз на счету Трампа скопилось немало проблем, в особенности из-за пандемии COVID-19. Введение ограничительных мер для борьбы с эпидемией сильно ударило по экономике США, фактически отобрав главный козырь президента в виде стабильного экономического роста.

Кроме того, США лидируют в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса, о чем не перестают напоминать Трампу его соперники из Демпартии. На дебатах Байден не раз использовал этот момент, в частности, делая упор на обещаниях президента о завершении пандемии к середине весны.

В совокупности с остальными проблемами — массовыми протестами афроамериканцев против жестокости полиции и расизма, скандалом с неуплатой налогов, игнорированием климатических проблем и спорной внешней политикой, — Трамп может столкнуться с серьезными трудностями на пути к переизбранию президентом США, но списывать его со счетов все же не стоит.