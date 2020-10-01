Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили 

На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили , в настоящее время занимающего пост главы исполнительного комитета реформ Украины , напал неизвестный с заточкой. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источник в полиции.

По информации издания, Саакашвили обедал в ресторане Fabius в Киеве. Неизвестный мужчина прошел в зал, где отдыхал экс-президент Грузии, и держа в руках заточку, начал ему угрожать.

На защиту Саакашвили тут же встали его охранники и сотрудники ресторана. Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения заведения, обошлось без применения физической силы. После небольших переговоров мужчина покинул зал.

Мотивы нападавшего остаются не выясненными.