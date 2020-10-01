Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили 

На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в настоящее время занимающего пост главы исполнительного комитета реформ Украины, напал неизвестный с заточкой. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источник в полиции.
По информации издания, Саакашвили обедал в ресторане Fabius в Киеве. Неизвестный мужчина прошел в зал, где отдыхал экс-президент Грузии, и держа в руках заточку, начал ему угрожать.
На защиту Саакашвили тут же встали его охранники и сотрудники ресторана. Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения заведения, обошлось без применения физической силы. После небольших переговоров мужчина покинул зал.
Мотивы нападавшего остаются не выясненными.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента Саакашвили покинул Грузию, и в настоящее время разыскивается грузинскими властями по нескольким уголовным делам, которые сам он называет политически мотивированными. В 2015 году назначен председателем Одесской областной государственной администрации и советником президента Украины Петра Порошенко. В 2016 году покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, вследствие чего лишился украинского гражданства. После того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Саакашвили вернулся в страну и получил должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ. После назначения Саакашвили Грузия отозвала для консультаций своего посла в Киеве.