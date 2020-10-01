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Армения потребовала лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ за поддержку Азербайджана 

Газета.Ru 24 минуты назад
Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ после заявления властей страны в поддержку Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера армянского парламента Арарата Мирзояна.

«В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии в Карабахе Национальное Собрание (парламент) Армении официально обратилось в ОДКБ с требованием начать процесс о лишении этой страны статуса наблюдателя в Организации», — сказал Мирзоян.

Ранее министерство иностранных дел Афганистана сообщило, что Карабах «признается мировым сообществом как часть Азербайджана», а также потребовало Армению «прекратить оккупацию региона».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Афганистан
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