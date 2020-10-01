Эрдоган назвал условие «долгосрочного мира на Кавказе» 

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Условием долгосрочного мира на Кавказе является освобождение «оккупированных земель Азербайджана ». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган , назвав двуличными государства, игнорирующие «оккупацию Нагорного Карабаха».

«Условие долгосрочного мира на Кавказе — освобождение каждого клочка оккупированных земель Азербайджана. Турция воспринимает Азербайджан с призмы принципа «одна нация и два государства». Мы продолжим оказывать посильную поддержку азербайджанским братьям», — цитирует Anadolu главу государства.

По его словам, бои в регионе начались с «армянских обстрелов» сёл Азербайджана. Он добавил, что это подтвердило, насколько «взрывоопасным является кавказский регион».

Ранее Эрдоган заявлял об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха.

Как отмечал французский президент Эммануэль Макрон , «воинственные заявления» Турции по ситуации в Нагорном Карабахе неприемлемы и подталкивают Азербайджан к военной операции в регионе.

В Германии призывали Россию и Турцию использовать своё влияние на Армению и Азербайджан для содействия в решении конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , говоря о Карабахе, отмечал напряжённую ситуацию «на фронте», заявляя об «армянской военной провокации».