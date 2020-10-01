Лукашенко поговорил с Алиевым и Пашиняном

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.