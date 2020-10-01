Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Лукашенко поговорил с Алиевым и Пашиняном

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко поговорил с Алиевым и Пашиняном
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Главной темой разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе.
Стороны также поговорили о развитии двусторонних отношений и торгово-экономическом сотрудничестве.
Ранее 1 октября Пашинян рассказал, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) воюет против терроризма «во имя глобальной безопасности».
«Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов», — пояснил политик.
30 сентября Алиев заявил, что вывод Вооруженных сил Армении с территории НКР является единственным условием для прекращения боев.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахская Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
В мире,Конфликты,Война, Карабах,Араик Арутюнян,Александр Лукашенко,Ильхам Алиев,Армения,Азербайджан,Беларусь,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители