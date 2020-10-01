Зеленскому пророчат роль украинского националиста 

В августе, как сообщал «Рамблер», бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин вошел в состав украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он поддерживал всеобщую амнистию и особый статус Донбасса. Вчера Зеленский подписал указ о его выводе из состава делегации по причине отступления от справедливой оценки событий на востоке Украины.

«Вся эта история не про Фокина, а про в очередной раз опозорившегося Зеленского», — сообщил сегодня «Взгляд».

Издание задалось вопросом, зачем вообще украинскому президенту нужно было вводить Фокина в состав делегации, зная его взгляды, и привело три версии ответа. Согласно одной из них, Зеленский не хочет мира в Донбассе, потому что он предал своих русскоязычных избирателей и на следующих выборах будет вынужден опираться на голоса националистов.