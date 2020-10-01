20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charité) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.

На днях Шредер коснулся ситуации с российским политиком в ходе нового эпизода своего подкаста Die Agenda. Он заявил, что она никак не связана со строительством «Северного потока — 2».

«Одно не имеет ничего общего с другим — «Северный поток» и Навальный — мимо», — уверен Шредер.

Он отметил, что пока доподлинно не известно, кто отравил Навального, а причастность России к этому назвал домыслом, сославшись на отсутствие убедительных доказательств.

Также Шредер обратил внимание на то, что в случае сворачивания почти достроенного «Северного потока — 2» будут потеряны миллиарды евро инвестиций, высказал мнение, что реализация проекта в интересах Германии, и надежду на то, что немецкое правительство не станет препятствовать строительству.