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«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление 

Артём Кульша 47 минут назад
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
Фото: ТАСС
Инцидент с политиком Алексеем Навальным не связан со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает Zeit, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charité) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.
На днях Шредер коснулся ситуации с российским политиком в ходе нового эпизода своего подкаста Die Agenda. Он заявил, что она никак не связана со строительством «Северного потока — 2».

«Одно не имеет ничего общего с другим — «Северный поток» и Навальный — мимо», — уверен Шредер.

Он отметил, что пока доподлинно не известно, кто отравил Навального, а причастность России к этому назвал домыслом, сославшись на отсутствие убедительных доказательств.
Также Шредер обратил внимание на то, что в случае сворачивания почти достроенного «Северного потока — 2» будут потеряны миллиарды евро инвестиций, высказал мнение, что реализация проекта в интересах Германии, и надежду на то, что немецкое правительство не станет препятствовать строительству.
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В мире , Алексей Навальный , Герхард Шредер , Германия
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