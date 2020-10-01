Обзор иноСМИ: «Это не русские, а мы сами» 

Китай vs США: холодная война уже началась

Координатор правительства Германии по трансатлантическим отношениям Петер Байер заявил, что холодная война между США и Китаем уже началась и она определит судьбу мира в ближайшее столетие. Об этом сообщает Der Spiegel.

Байер призвал Европу настраиваться на этот «мегавызов» в партнерстве с США и вернуться к трансатлантическим ценностям — свободе, демократии, миру и благосостоянию. Он подчеркнул, что Китай от всего этого далек: в стране царит диктатура, свобода прессы отсутствует, за людьми установлен цифровой надзор.

Ученые увидели в этой осени тревожный признак

Сентябрь в этом году выдался исключительно солнечным и теплым, однако ученые считают теплую осень не позитивным, а довольно тревожным признаком. Об этом сообщает ERR.

К примеру, в последние выходные сентября температура воздуха в Эстонии поднялась выше плюс 20 градусов. По словам старшего научного сотрудника Университета естественных наук Лаури Лаанисто, скорее всего, теперь затяжное лето будет случаться ежегодно. Это опасно, так как может поменять климатическое равновесие, державшееся в мире долгое время.

«Это не русские, а мы сами»: глава MI6 о российской угрозе

Уходящий в отставку глава MI6 Алекс Янгер заявил, что способность России влиять на западную политику преувеличена. В интервью Financial Times он рассказал, что Кремль ощущает угрозу со стороны Запада и поэтому хочет разрушить западные демократические институты.

Янгер призвал избегать двух ошибок в отношениях с Россией: первая — это делать за русских всю работу, преувеличивая масштабы их влияния. Он подчеркнул, что пока Москва не сделала в Великобритании ничего, имеющего по-настоящему стратегическое значение.

«Во-вторых, мы должны отвечать пропорционально. Это не русские создали все то, что нас разделяет, а мы сами», — заявил глава MI6.

Новая резня «Исламского государства»: более 1500 тысячи жертв

Боевики, связанные с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация), сформировали базовый центр операций в Северном Мозамбике, убили там более 1500 человек и заставили уехать более 250 тысяч местных жителей. Об этом сообщает Fox News.

Боевики сожгли более тысячи домов и целые села опустели после того, как жители бежали. Им был предоставлен выбор — присоединиться к ИГ , умереть или бежать. Аналитик Жасмин Опперман рассказала телеканалу, что террористы займут весь юг Африки, если их не остановить.

«Раньше надо было думать»: экс-посол США о нехватке воды в Крыму

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что Россия сама виновата в ситуации с нехваткой воды в Крыму. Об этом сообщает «Гордон».

«Она [Россия — прим.ред.] должна была подумать об этом прежде, чем захватывать Крым в 2014 году», — заявил экс-дипломат.

Пайфер выразил уверенность, что Россия не начнет боевые действия из-за проблем с водоснабжением.