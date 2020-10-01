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Навальный обратился к немцам 

Артём Кульша 29 минут назад
Политик Алексей Навальный благодарен всем жителям Германии. Об этом он сам сообщил Spiegel.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charité) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
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23 сентября Навальный был выписан из больницы, а сегодня дал интервью Spiegel. В ходе него он, в частности, выразил безмерную благодарность всем немцам.

«Знаю, что это звучит немного пафосно, но Германия стала для меня особенной страной», — заявил политик.

В ходе того же интервью он сообщил, что с каждым днем ему становится лучше, теперь он может подняться на пятый этаж, а еще недавно не мог, но, главное, его умственные способности уже полностью восстановились.
На прошлой неделе Навальный сообщил, что пилоты самолета и первые медицинские работники, оказавшие ему помощь, сыграли ключевую роль в том, что он выжил после отравления. Политик поблагодарил их за это.
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В мире , Видео , Общество , Алексей Навальный , Spiegel , Германия
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