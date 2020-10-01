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Мадрид отправили на карантин 

Lenta.ru 27 минут назад
Европейский город отправили на карантин
Фото: Reuters
Правительство Испании отправило Мадрид на карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Минздрав страны.

«Здоровье Мадрида — это здоровье Испании. Мадрид — особенный город», — сказал министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

На долю большого Мадрида приходится более трети от выявленных случаев заболевания COVID-19 за последние две недели, пишет BBC News.
Жителям столицы будет разрешено покидать ее только по нескольким поводам, включая работу. Также известно, что бары и рестораны сократят время работы, а в общественных местах будут запрещены собрания больше шести человек. Отмечается, что центральные власти взяли вверх над муниципальными в дискуссии о необходимых карантинных мерах — они смогли продавить более жесткий вариант.
В Испании с начала пандемии коронавируса заразились почти 749 тысяч человек, более 31 тысячи умерли. Весной власти вводили жесткий карантин, который впоследствии был снят. Однако в последнее время из-за роста числа случаев заболевания в различных регионах вновь вводятся ограничительные меры.
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Комментарии
В мире , BBC News , Испания , Мадрид
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