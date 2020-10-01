ЕС помешал США в "войне" против Лукашенко

В августе ЕС пообещал ввести санкции против властей Белоруссии из-за спорных выборов и нарушений прав человека во время акций протеста.

Один из источников Reuters заявил, что США не хотят присоединяться к Канаде и Великобритании и вводить санкции, пока этого не сделали в ЕС. Американский пакет мер США «по существу готов», но время его публикации не объявлено.