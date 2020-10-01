ЕС помешал США в "войне" против Лукашенко

США пока воздерживаются от введения санкций против руководства Белоруссии в надежде, что Евросоюз сможет преодолеть внутренние разногласия, проложив путь к скоординированным европейско-американским санкциям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
В августе ЕС пообещал ввести санкции против властей Белоруссии из-за спорных выборов и нарушений прав человека во время акций протеста.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе Евросоюз не смог ввести санкции против белорусского руководства из-за вето Кипра.
В МИД Кипра заявили, что страна поддержит эти санкции только в том случае, если ЕС наложит ограничения на Турцию за незаконное бурение на шельфе Средиземного моря.
Один из источников Reuters заявил, что США не хотят присоединяться к Канаде и Великобритании и вводить санкции, пока этого не сделали в ЕС. Американский пакет мер США «по существу готов», но время его публикации не объявлено.
«Мы тесно координируем свои действия с нашими европейскими партнерами, чтобы привлечь к ответственности людей, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», - заявил представитель Госдепартамента, пожелавший остаться анонимным.