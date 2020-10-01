Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Турция требует объяснений от российских пилотов 

Мария Иванова 7 минут назад
Власти Турции потребовали объяснений от российских пилотов, участвовавших в тушении пожаров в Анталии и пролетевших слишком близко к жилым домам и пляжам. Об этом сообщает Milliyet.
Как писал «Рамблер», Турция арендовала для тушения пожаров российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС вместе с экипажами.
Вечером 28 сентября Бе-200ЧС выполняли полеты в районе Лара. Они летали над кромкой моря напротив пляжей, отелей и жилых домой, набирая воду для тушения. Закончив работы, самолеты, по словам очевидцев, подлетели слишком близко к зданиям.
Испуганные туристы и местные жители снимали самолеты на камеры мобильных телефонов.
Milliyet отмечает, что опасный полет мог произойти из-за ошибки перевода во время переговоров пилотов с диспетчерами.
В мире , Газета Milliyet , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
Видео
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение