Турция требует объяснений от российских пилотов 

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Власти Турции потребовали объяснений от российских пилотов, участвовавших в тушении пожаров в Анталии и пролетевших слишком близко к жилым домам и пляжам. Об этом сообщает Milliyet.

Как писал «Рамблер», Турция арендовала для тушения пожаров российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС вместе с экипажами.

Вечером 28 сентября Бе-200ЧС выполняли полеты в районе Лара. Они летали над кромкой моря напротив пляжей, отелей и жилых домой, набирая воду для тушения. Закончив работы, самолеты, по словам очевидцев, подлетели слишком близко к зданиям.

Испуганные туристы и местные жители снимали самолеты на камеры мобильных телефонов.

Milliyet отмечает, что опасный полет мог произойти из-за ошибки перевода во время переговоров пилотов с диспетчерами.