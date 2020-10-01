Выживший в авиакатастрофе на Украине рассказал о трагедии 

Украинский курсант Вячеслав Золочевский, выживший при падении Ан-26, рассказал о произошедшем на борту самолета в момент катастрофы. Молодой человек отметил, что родился в «железной рубашке», сообщает Ura.ru.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева Харьковской области. Самолет Ан-26, на борту которого были 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил, потерял управление при посадке и упал возле автомобильной дороге. 25 человек скончались сразу, двое были госпитализированы. Один из них позже скончался от полученных травм, другому удалось выжить.

Единственный человек, оставшийся в живых, — курсант Вячеслав Золочевский. Молодой человек в разговоре с журналистами отметил, что в полете сидел рядом с кабиной пилотов. Будущий летчик вспомнил резкий крен воздушного судна, затем, по его словам, он подлетел, ударился головой и потерял сознание.

«Я был в отключке», — пояснил курсант.

Золочевский очнулся в кабине уже горящего самолета. Он долго не мог понять, что произошло. Придя в себя, он выполз из искореженного салона, попытался потушить огонь на теле сокурсника. В настоящее время парень находится в госпитале. У него диагностированы сотрясение мозга, ушибы и ожоги.