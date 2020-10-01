Сын Пашиняна отправился воевать в Карабах 

Единственный сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот отправился воевать в Нагорном Карабахе, сообщила его мать и супруга главы государства Анна Акопян, пишет «Sputnik Армения».

«Я ему сказала: "Да, сынок надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину"», — заявила она.

Акопян рассказала, что сейчас Ашот Пашинян находится в зоне боевых действий, но пока еще не участвовал в сражениях. Однако ситуация может измениться в любую минуту.

Ранее сообщалось, что турецкие частные военные компании при поддержке правительства ведут отбор наемников в Сирии для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. Основной задачей при отправке в Азербайджан называлась охрана отдельных точек, однако в итоге их привлекли к боевым действиям. В ходе боев в Карабахе погибли трое наемников, воевавших на стороне Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.